Matteo Salvini riceve minacce di morte | Le intimidazioni non ci fermano

(Di venerdì 29 settembre 2023) La solidarietà di Meloni Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso la sua 'piena solidarietà' al vicepremier e ministro dei Trasporti: 'Sono sicura che non si lascerà intimidire da ...

Un amico americano, elettore repubblicano di quelli “never Trump”, di recente mi chiedeva: come è possibile che, negli anni Novanta quando studiavo ...

Francesca Pascale non ha diffamato Matteo Salvini , secondo il tribunale di Lecco che ha assolto l’ex compagna di Silvio Berlusconi. Il 21 gennaio ...

(Adnkronos) – Giorgia Meloni e Matteo Salvini non dimenticano Silvio Berlusconi e oggi, 29 settembre 2023, primo Compleanno senza il defunto ...

... 'Non si farà intimidire' Solidarietà aper le gravi minacce ricevute è stata espressa da tutto il mondo politico. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha detto: 'Sono sicuro che...La campana ha avuto parole critiche sia per la situazione attuale di Forza Italia , sia per, leader della Lega , contro cui di recente ha vinto una causa. L'ex compagna di Silvio ...

Caso Esselunga, da Calenda frecciata a Salvini su Twitter Adnkronos

La campana ha avuto parole critiche sia per la situazione attuale di Forza Italia, sia per Matteo Salvini, leader della Lega, contro cui di recente ha vinto una causa. L'ex compagna di Silvio ...Matteo Salvini comunica di essere stato vittima di minacce di morte sui social e annuncia querele. "Insulti e minacce di morte su Instagram. Paura No. Querela Sì", scrive il vicepremier su Facebook, ...