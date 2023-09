(Di venerdì 29 settembre 2023) "Ae nei territori che cingono Monte Sole, 79 anni or sono, si toccò l'abisso della barbarie e della disumanità. Centinaia e centinaia di persone inermi furono braccate per giorni e uccise ...

ROMA (ITALPRESS) – “A Marzabotto e nei territori che cingono Monte Sole, 79 anni or sono, si toccò l'abisso della barbarie e della disumanità. ...

ROMA (ITALPRESS) – “A Marzabotto e nei territori che cingono Monte Sole, 79 anni or sono, si toccò l'abisso della barbarie e della disumanità. ...

"A Marzabotto e nei territori che cingono Monte Sole, 79 anni or sono, si toccò l'abisso della barbarie e della disumanità. Centinaia e centinaia di ...

"Ladell'eccidio di Marzabotto, tra i più sanguinosi del secondo conflitto mondiale, costituisce ... Così il presidente della Repubblica, Sergio, ricorda gli eccidi di Marzabotto e ...Ladi questo eccidio, tra i più sanguinosi del Secondo Conflitto mondiale, costituisce una ... Lo dice il Presidente della Repubblica, Sergio, nell'anniversario dell'eccidio di ...

Mattarella,memoria eccidio Marzabotto pietra angolare Carta e Ue ... Agenzia ANSA

Eccidio di Marzabotto, Mattarella: “La sua memoria pietra angolare della Costituzione e… Il Fatto Quotidiano

"Libertà e democrazia hanno ricevuto forza qui, da così tanto dolore, e trovano alimento soltanto in una civiltà che sappia rispettare la vita, la persona, il diritto", dice il capo dello Stato nel me ...In occasione dell'anniversario dell'eccidio di Marzabotto, il Presidente della Repubblica ricorda l'orrore della barbarie e della disumanità che 79 anni fa ha colpito inermi bambini, donne, anziani e ...