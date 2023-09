Massa arbitra Milan - Lazio | per la Juve c' è Chiffi

(Di venerdì 29 settembre 2023) E'di Imperia l'arbitro designato per la partitadi domani alle 18. Lo ha reso noto l'Aia. Per Atalanta -ntus di domenica, sempre alle 18, è stato invece scelto. ...

Davide Massa è l'arbitro designato per dirigere Milan-Lazio , match valido per la 7^ giornata del campionato di Serie A

