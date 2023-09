Marzabotto | Mattarella “Memoria eccidio pietra angolare costituzione”

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 29 settembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Ae nei territori che cingono Monte Sole, 79 anni or sono, si toccò l'abisso della barbarie e della disumanità. Centinaia e centinaia di persone inermi furono braccate per giorni e uccise dalle truppe naziste, con la complicità di fascisti locali. Non ci fu alcuna pietà per bambini, donne, anziani, disabili, religiosi. Le vicende della Guerra stavano costringendo gli occupanti ad arretrare e fu allora, in quei terribili mesi, che la vile ideologia dell'annientamento dispiegò tutti i suoi orrori”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergionell'anniversario della strage di. “Ladi questo, tra i più sanguinosi del Secondo Conflitto mondiale, costituisce una delle pietre angolari della nostrae ...