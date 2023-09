Marinozzi | «Lautaro Martinez | ottimo colpo Inter! Pochi come lui»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 29 settembre 2023)dagli studi di Sky Sport ha espresso un suo personale parere riguardo l’attaccante e il capitano dell’Inter,LUI – Andreaha parlato così dell’importanza di, nonostante sia a secco di gol da qualche partita: «È il giocatore più utilizzato da Inzaghi, è difficile trovare un giocatore del genere in circolazione. Sta migliorando sempre di più, hanno fatto benissimo in nerazzurri a pescarlo da ragazzino e ora rappresenta un patrimonio per il club». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i ...