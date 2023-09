(Di venerdì 29 settembre 2023) I Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa dal Gip del Tribunale di Velletri, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 4 persone (tutti italiani, di cui una donna, di età compresa tra i 20 e i 54 anni), e denunciato a piede libero una quinta persona, poiché ritenuti responsabili, in concorso tra loro, dei reati di lesioni personali aggravate e furto aggravato in danno di undi undi, di nazionalità bengalese. Le complesse risultanze investigative dei Carabinieri della Stazione dihanno consentito di ricostruire la dinamica dell’aggressione: una degli, la sera del 15 luglio scorso, era entrata, senza nulla acquistare, nel negozio di alimentari, ...

CRONACA E COMMENTO Non tardano ad arrivare le emozioni nella sfida del SanStadium tra i Titani e la Slovenia. Gli uomini di Kek, infatti,la partita e sfondano nel giro di cento ...CRONACA E COMMENTO Non tardano ad arrivare le emozioni nella sfida del SanStadium tra i Titani e la Slovenia. Gli uomini di Kek, infatti,la partita e sfondano nel giro di cento ...

Marino - Aggrediscono e derubano cassiere minimarket. Arrestati RomaDailyNews

San Marino. 48ENNE TUNISINO ARRESTATO: CARABINIERI ... giornalesm.com

2' di lettura 29/09/2023 - Come era prevedibile, malgrado le rassicurazioni di contrarietà al progetto pervenute da tutte le parti politiche e dalle delibere dei Consigli comunali di Petriano e Urbino ...Gli hanno messo a soqquadro il locale dopo averlo aggredito. Poi la fuga, non prima di aver portato via alcune bottiglie da un frigorifero. Succede ai Castelli, precisamente a Marino: ora però i Carab ...