Marelli | Richetti | ' su fatwa Cgil a Calenda dov' è il Pd?'

(Di venerdì 29 settembre 2023) Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Lausa toni da guerra di liberazione mobilitando i suoi iscritti per impedire a un senatore di incontrare i lavoratori. Vorrei sapere dov'è il Pd, dov'è Bonaccini, dove sono i riformisti del Partito Democratico, dove sono tutti i sindacalisti che credono nel confronto, anche duro, e non si piegano alle fatwe di Landini. Quanto sta accadendo in queste ore a Bologna non ha precedenti ed è una pagina nera per la sinistra e per una parte del sindacato”. Così Matteo, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera.