Maradona Jr insultato sui social | il Pompei dice no al cyberbullismo

(Di venerdì 29 settembre 2023) Diego Armandojr, da questa stagione è diventato allenatore e guida il, squadra di Eccellenza.è la città dove il figlio di Diego ha potuto realizzare il suo sogno di diventare allenatore e anche la città dove da un anno c’è una strada dedicata a, con tanto di murale realizzato dall’artista argentino Maxi Bagnasco. Purtroppo però la sua esperienza si sta rivelando tutt’altro che serena. Suiinfatti sono spuntati insulti perjr. La madre Cristiana, che continua a proteggere il suo bambino anche adesso che è nonna, ha annunciato che il dossier con le offese è stato consegnato a un legale per le opportune azioni legali mentre ilha avviato una lodevole campagna contro il, non soltanto a ...

Insulti social per Diego Armando Maradona jr. Diversi commenti offensivi rivolti all'attuale allenatore del Pompei ( da giugno ), società di ...

Insulti social per Diego Armandojr. Diversi commenti offensivi rivolti all'attuale allenatore del Pompei ( da giugno ), società di Eccellenza campana, hanno spinto il suo club a prendere le distanze lanciando una campagna ...Presente alper la sfida tra Napoli e Lazio , Pepe Reina è stato immortalato a fine partita mentre ... mentre altri hannoil portiere spagnolo, considerato fino a poco tempo fa un ...

Maradona Jr insultato pesantemente sui social: il Pompei prende una decisione drastica Corriere dello Sport

Maradona, la vergogna degli insulti a Diego jr e la ribellione del Pompei Calcio ilmattino.it

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Consegna mancata di un Tapiro d'oro al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, alla stazione Termini di Roma. L'inviato di “Striscia ...