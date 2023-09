Manovra | Moretti Pd | ' aumenta debito e nessuna strategia di crescita'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 29 settembre 2023) Roma, 29 set (Adnkronos) - “Siamo di fronte a unadalla coperta cortissima, i segnali del governo non hanno la giusta direzione: non ci sono misure di sostegno adeguato alle fasce più povere della popolazione, non c'è nulla sull'evasione fiscale che costa un Pnrr l'anno e soprattutto non c'èriforma o investimento su lavoro e sviluppo, per non parlare della sanità pubblica che per Meloni non è una priorità". Lo ha detto l'eurodeputata del Pd Alessandraall'Aria che tira su la 7. "ilpubblico e non c'èdi: quali sono le direttive di questo governo sue fisco ? E poi c'è il grande tema di spesa del Pnrr : l'Italia deve spendere quelle risorse senza fallire gli ...