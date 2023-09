"Sono Nino mi trovo a Spoleto e il mio gatto Hiro è scomparso e non lo troviamo" ha scritto su Instagram sufoto dell'animale. "Il mio gatto è microchippato eun messaggio in privato. La ...un messaggio in privato" ha chiesto poi al popolo del web, lasciando il suo numero sul ... Non ècosa finta, purtroppo non lo troviamo veramente da stamattina" ha ribadito su Instagram l'...

"Mandami una foto nuda...". Le richieste hard del mago ilGiornale.it

Il ricatto hard del cartomante: “Se vuoi tornare con tuo marito mandami una foto nuda”. A processo Repubblica Roma

Va dal cartomante per risolvere pene d’amore e finisce sotto ricatto hard. È quando accaduto a una donna di Latina che ha finito per denunciare il mago che ora è stato rinviato a giudizio. Il reato ...Che ci sia gente che crede nella cartomanzia già è un elemento che fa scalpore. Ma all’abuso della credulità popolare questa volta si aggiunge anche la tentata estorsione e il revenge porn. È ciò che ...