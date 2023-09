Manco 50 metri a piedi | Claudia Fusani zittita da Cruciani | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 29 settembre 2023) Volano stracci trae Giuseppe. Terreno di scontro Dritto e Rovescio, in onda giovedì 28 settembre su Rete 4. Qui si parla dei "tendini", gli studenti che si accampano davanti alle università per protestare contro il caro affitti. A difenderli, ovviamente,: "Loro in questo momento intercettano un problema enorme. Il diritto di un ragazzo di cambiare città per studiare è legittimo e sacrosanto". Manon si trova d'accordo e definisce questi giovani "radical chic che amano le tende" e poi difende "il diritto di un proprietario di casa ad affittare al prezzo che vuole, anche a 5mila euro al mese". "Questo è un problema che riguarda tutti", rincara la dose la giornalista in studio da Paolo Del Debbio mentre il conduttore rafiofonico le fa notare che "a 30 ...