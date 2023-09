Mancata Bonifica ex Montecatini | Tutti Assolti Dopo Sette Anni

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 29 settembre 2023) Pescara -di indagini, la sentenza è finalmente arrivata per il caso dellanella zona esterna (comparto Z) dell'ex, successivamente diventata Edison, a Bussi. La sentenza ha assoltogli imputati, stabilendo che il fatto non costituisce un reato. Il caso era strettamente legato all'indagine sulla mega discarica di rifiuti tossici e nocivi a Bussi. Gli imputati, tra cui l'ex sindaca di Bolognano, Silvina Sarra, il dirigente del settore ambiente della Provincia, Paolo Campea, e due rappresentanti della polizia provinciale, il comandante Giulio Honorati e il suo vice Antonio Ricordi (ora in pensione), erano stati accusati di omissioni di atti d'ufficio e omessadel sito. L'assoluzione è stata ...