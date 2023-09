Malta | sui migranti cresce l’asse Italia e Francia Meloni | «Non possiamo tornare alle vecchie regole» Macron | «Trovato un approccio comune»

(Di venerdì 29 settembre 2023) Eppur si muove. La linea europea sulla gestione deiè quella che emerge al termine del vertice Med9 di. Ovvero quella di unache va di pari passo con l’. «L’incontro con Giorgia– dichiara all’Ansa il presidente francese Emmanuel– è andato bene, come sempre, è stato efficace. Abbiamo potuto fare passi avanti. Con la Commissione europea abbiamounche proporremo ai colleghi per dare una rispostaa questa che è una sfida totalmente europea. Penso che la capacità europea di prevenire questi flussi sia la chiave». La presidente del Consiglio Giorgia, dopo aver commentato i timori sul Nadef sposta l’attenzione sulla ...

Esattamente come accaduto in Albania, anche questa volta le telecamere di sicurezza del locale hanno ripreso tutto. I titolari del ristorante hanno ...

La premier dal vertice ditorna ad attaccare Berlinomigranti: 'Non si fa solidarietà con i confini degli altri'. E poi su una possibile crisi politica a causa dell'economia attacca: 'Piacerebbe ai soliti noti' Vuole ......per i conti pubblici italiani non in chi le poche risorse che ha le spende per metterleredditi ... Meloni aha cercato 'alleati' con cui giocare la partita a Bruxelles e ha trovato in primo ...

Migranti, Meloni a Malta: "Capisco la Germania, allora accolga i migranti delle Ong tedesche" RaiNews

Malta, sui migranti cresce l'asse Italia e Francia. Meloni: «Non ... Open

Roma, 29 set. (askanews) - "Quella migratoria è una situazione eccezionale, specialmente quella che ha toccato Lampedusa, e quindi ci dev'essere ...La premier italiana e il presidente francese hanno partecipato al vertice di Malta con Ursula Von den Leyen per trovare una strategia comune sui migranti. In poche settimane sono state messe da parte ...