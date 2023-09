(Di venerdì 29 settembre 2023) La più grande sorpresa di questo inizio di stagione contro la più grande delusione sinora: è un testa coda inaspettato quello che vede alla sesta giornata di Bundesliga affrontarsi05 edivise da ben 12 punti di distacco in classifica. La squadra di Svensson è caduta anche ad Augusta, rimontata da una squadra rimasta poi in 10 uomini per oltre mezzora. InfoBetting: Scommesse Sportive e

... primo in classifica insieme al Bayer- vincendo tre partite e perdendone (male) ... Stoccarda che, dopo la vittoria ottenuta sette giorni fa ai danni del(1 - 3), potrebbe incrementare ...... la squadra biancorossa si trova a un solo punto dalle capoliste Bayere Bayern Monaco, ... arrivata nell'ultimo match contro il: "Non ho mai segnato così tanto in carriera. ...

Mainz 05-Leverkusen (sabato 30 settembre 2023 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici Infobetting

Bundesliga, prosegue la lotta al vertice tra il Bayern e il Leverkusen Calcio in Pillole

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert Was bringt der Morgen Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!Mit Alejandro Grimaldo hat Bayer 04 Leverkusen im vergangenen Sommer eine große Baustelle auf der linken Abwehrseite geschlossen. Der 28-Jährige, der ablösefrei von SL Benfica unters Bayer-Kreuz wechs ...