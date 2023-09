(Di venerdì 29 settembre 2023) La più grande sorpresa di questo inizio di stagione contro la più grande delusione sinora: è un testa coda inaspettato quello che vede alla sesta giornata di Bundesliga affrontarsi05 edivise da ben 12 punti di distacco in classifica. La squadra di Svensson è caduta anche ad Augusta, rimontata da una squadra rimasta poi in 10 uomini per oltre mezzora. InfoBetting: Scommesse Sportive e

Mainz 05-Leverkusen (sabato 30 settembre 2023 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici Infobetting

Mainz-Bayer Leverkusen, il pronostico di Bundesliga: tanti GOL in ... Footballnews24.it

Der Druck auf den in der Fußball-Bundesliga noch immer sieglosen FSV Mainz 05 wächst. Das Team von Trainer Bo Svensson empfängt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) Bayer Leverkusen und braucht dringend Punkte, ...Mainz (dpa/lrs) - Der Druck auf den in der Fußball-Bundesliga noch immer sieglosen FSV Mainz 05 wächst. Das Team von Trainer Bo Svensson empfängt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) Bayer Leverkusen und brauch ...