(Di venerdì 29 settembre 2023) È comparsa la notte scorsa, in una nicchia proprio sopra il ponte del Lovo tra il Goldoni e San Salvador, a, unadipinta di rosso e con unada sub. L'opera, dal titolo "Red ...

Ostia – La figura di Maria, madre di Gesù, ha particolarmente rappresenta per il litorale romano il simbolo di altissimi valori non soltanto per i ...

La Vergine Maria piange per tutto il tempo dell’apparizione, spiegando perché non riesce più a trattenere il duro intervento di suo Figlio. Dodici ...

È comparsa la notte scorsa, in una nicchia proprio sopra il ponte del Lovo tra il Goldoni e San Salvador, a Venezia, unadipinta di rosso euna maschera da sub. L'opera, dal titolo "Red Virgin" porta la firma dello street artist francese James Colomina, che conferma l'accaduto, ed è un messaggio rispetto ...106 edizionearrivo sul traguardo del Santuario delladi San Luca a Bologna. Al via Pogacar, Roglic, i gemelli Yates e altri big del ciclismo ...

Madonna con una maschera da sub, provocazione artistica a Venezia Agenzia ANSA

Madonna delle galline, storia e origine Insieme News

È comparsa la notte scorsa, in una nicchia proprio sopra il ponte del Lovo tra il Goldoni e San Salvador, a Venezia, una Madonna dipinta di rosso e con una maschera da sub. L'opera, dal titolo "Red ...La nuova scuola di Ponte Nuovo, su due piani e che occuperà una superficie coperta di 2540 metri quadri, sarà realizzata all’angolo tra via del Pino e via 56 Martiri, accanto al polo per l’infanzia 0- ...