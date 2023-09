Lutto per la morte improvvisa di Giulio Petrilli | la sua lotta contro ingiusta detenzione

(Di venerdì 29 settembre 2023) L'Aquila - È morto a 65 anni, originario di Ortona dei Marsi (L'Aquila) ma da anni residente nel capoluogo. Ex dirigente di Rifondazione Comunista, e amministratore Ater, all'età di vent'anni, nel 1980, era stato accusato dalle autorità giudiziarie di essere uno dei leader di Prima Linea ed era stato arrestato con l'accusa di "banda armata". Questa accusa gli aveva comportato sei anni di prigione in un regime rigoroso simile al 41 bis. Tuttavia, in seguito, la tesi dell'accusa venne smontata. Nel 1986, la Corte d'Appello di Milano lo aveva assolto e tre anni dopo, anche la Cassazione aveva confermato la sua innocenza. Da allora,aveva dedicato anni della sua vita allaper ottenere il riconoscimento e il risarcimento per i danni causati dalla sua...

È un periodo buio per il calcio inglese . Una notizia che ha colpito come un macigno il cuore di molti appassionati e non solo: Laura, la moglie di ...

Maria Corleone prosegue con la terza puntata , che andrà in onda in prima serata su Canale 5 mercoledì 27 settembre . La serie con Rosa Diletta Rossi, ...

...Wenders ha attraversato un periodo die di riflessione, in cui è stato costretto a ripensare completamente la sua idea iniziale di fare un film su Pina Bausch. Il risultato è stato un film...Se n'è andato a 83 anniuna malattia e lascia la moglie Liliana Lupi, la figlia Sara e i nipoti Bianca e Leonardo. A fare un ritratto perfetto di Serafini, oggi su La Stampa, è Fabio Pozzo. "...

Incidente ferroviario a Brandizzo, in Piemonte lutto per i funerali di 3 delle 5 vittime Sky Tg24

Tragico incidente in montagna: Olgiate in lutto per Piergiorgio Mozzanica Lecco Notizie

Lutto nel mondo della sanità pratese per la scomparsa di Fabio Gai, molto conosciuto in tutto il territorio provinciale per aver svolto per tanti anni con impegno e dedizione la professione di infermi ...Il dj, stimato musicista e autore di tutte la musiche dello show comico di Rai Due, combatteva da tempo contro un brutto male ...