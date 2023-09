Lutto nel mondo dello spettacollo | si è spento a soli 47 anni

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 29 settembre 2023) Molto amato in città e dai calciatori del Napoli, non ce l’ha fatta a superare la malattia e oggi è47Frank Carpentieri non ce l’ha fatta. Si è47il celebre Dj di Made in Sud che, negli, ha contribuito a rendere celebre il programma napoletano. Show tutto meridionale che, con il tempo, è diventato uno dei programmi più apprezzati in tutto il Paese e Frank Carpentieri, con le celebri musiche e remix, è stato un grande protagonista. Da molto tempo il dj combatteva duramente in una lotta contro il cancro che alla fine ha purtroppo preso il sopravvento. Musicista, disk jockey e produttore è nato nel 1976. Negliha iniziato a collaborare con personaggi di spicco nel...