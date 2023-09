Lutto nel mondo del calcio | sconfitto da un brutto male

(Di venerdì 29 settembre 2023) Graveneldel, è morto un dirigente di 63 anni: ha combattuto a lungo con unNelle ultime ore ildelpiange la morte di un dirigente sportivo. All’età di 63 anni si è spento Fortunato Spadaro. Il dirigente sportivo, dopo aver combattuto a lungo contro un, è stato costretto ad arrendersi. A piangerne la scomparsa sono soprattutto i parenti, in particolare i fratelli Vittorio e Paolo. Il primo è un opinionista televisivo, mentre il secondo è anch’egli un direttore sportivo. I tre calabresi, inoltre, sono stati i fondatori prima dei Diavoli Rossi e poi della Fortitudo Locri. Proprio in questo comune della provincia di Reggio Calabria, ha mosso i primi passi nel...

Molto amato in città e dai calciatori del Napoli, non ce l’ha fatta a superare la malattia e oggi è spento a soli 47 anni Frank Carpentieri non ce ...

Un gravissimo lutto ha colpito il cast di ‘ Made in Sud’: la notizia è rimbalzata sui social network. Aveva 47 anni Un lutto che non ha colpito ...

Lutto nel mondo della musica napoletana : è morto Frank Carpentieri . Il musicista, noto al grande pubblico soprattutto per essere il dj di "Made in ...

...famiglia è al vostro fianco in nome dell'amore che per sempre ci legherà al nostro papà e... Non stiamo elaborando nessun, anzi. Noi andiamo avanti, guardiamo al futuro, Berlusconi, resta ...... ministro degli Esteri e coordinatore del partito, ha concluso il suo interventoprimo giorno ... ha affermato, 'non c'è nessun clima da funerale, non stiamo elaborando nessun, anzi noi qui ...

Lutto nel giornalismo, è morto Armando Sommajuolo, volto noto di La7 BlogSicilia.it

Lutto nel canottaggio campano canottaggio.org

Dall’inizio del 2023, Victor Osimhen ha segnato in trasferta 13 dei suoi 21 gol totali nel periodo in Serie A: record nei maggiori cinque campionati europei, davanti a Haaland, Mbappé e Kane in questo ...Il mondo imprenditoriale è in lutto. Se n’è andato Giovanni Roncato, uno dei principali protagonisti dello sviluppo economico dell’Alta Padovana. La sua ...