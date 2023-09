Lutto a “Made in Sud” | morto a 47 anni il dj Frank Carpentieri | i suoi brani

Leggi su dilei

(Di venerdì 29 settembre 2023) Addio a. Era un dj, musicista, producer, diventato noto per essere stato tra i protagonisti in console del programma di successoin Sud. Per il format Raiaveva scritto anche le musica.aveva 47e da tempo lottava contro un male incurabile. Era ricoverato da quasi un anno all’ospedale Monaldi e lo scorso dicembre aveva ricevuto un video augurale di alcuni giocatori del Napoli tra cui Meret, Simeone, Di Lorenzo e Lobotka. Lui aveva ringraziato con un post in cui affermava: “Grazie a tutti voi combatterò fino alla fine. Infine, grazie alle migliaia di persone che sia pure con un semplice messaggio, mi hanno dimostrato la loro vicinanza. Viva la vita”. “in Sud”, chi era: ...