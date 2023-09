L' uomo che rischia il processo per una mazza di Mussolini

Leggi su today

(Di venerdì 29 settembre 2023) Unanera ha causato l'imputazione coatta per un 53enne di Milano. Ma non si trattava di unaqualunque. Come riporta MilanoToday, lo scorso 5 marzo l'era stato fermato dalla polizia stradale sulla tangenziale Est di Milano e trovato in possesso di unanera con l'effigie di...