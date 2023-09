Lucas potrebbe essere il primo ragazzo al mondo a vincere un tumore incurabile

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 29 settembre 2023) Come dare un nome a ciò che non è mai successo? A quello che non esiste?, 12 anni,ilbambino ala sconfiggere un cancro. Un miracolo? Una magia? Definirlo è impossibile e forse ancora azzardato.Parlano gli esami, parla il volto sereno e spensierato dell’adolescente, le facce commosse dei suoi genitori. All’ospedale Gustave-Roussy di Villejuif (Val-de-Marne), il dottor Jacques Grill parla di “remissione molto lunga” e “forse guarigione”, ma non vuole ancora esporsi né dare false speranze ai genitori del, i quali però optano per un chiaro “non gli è rimasto più niente”. L’ospedale Gustave-Roussy di Villejuif dove il 12enne ha effettuato il trattamento anti tumoraleNessuna traccia diSei anni ...