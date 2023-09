Luca Barbareschi | “Un giorno chiesi a mio padre ‘Ti sei mai drogato? Sei bisessuale?' ”

L'attore Luca Barbareschi a Venezia per presentare il suo film The Penitent, dà ragione a Pierfrancesco Favino in merito alla polemica sugli attori ...

Estratto dell'articolo di Cristiana Allievi per '7 - Corriere della Sera'the penitent a rational man […]è vestito di chiaro e i suoi occhi sono luminosi. È appena stato alla Mostra di ..., noto attore, produttore ed ex politico, si è raccontato in una lunga intervista tra le pagine del Corriere della Sera , ripercorrendo alcuni episodi difficili della sua vita . In ...

Luca Barbareschi: «Mia madre mi abbandonò da bambino. Quando dissi a mio padre “Ti sei mai drogato Sei... Sette del Corriere della Sera

Luca Barbareschi: “Il film di Polanski che ho prodotto Forse lo capirete tra vent’anni Il Fatto Quotidiano

Ne parlano anche altri media Luca Barbareschi è convinto di avere “tutta la stampa contro”, tanto che – dice – a vedere il suo film (The Penitent) a Venezia “ci saranno stati tre giornalisti”. Lo ...The Palace è nelle sale: in rete la scena dal titolo Mr. Crush A partire dalla giornata di ieri la 01Distribution ha rilasciato nelle sale The Pal... - Voto 10 - Notizie sul cinema: film, attori, regi ...