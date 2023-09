Lotta al caro spesa | è boom di ricette con gli avanzi | crollano gli sprechi

Leggi su notizie

(Di venerdì 29 settembre 2023) Con l’aumento dei prezzi alimentari gli italiani hanno ridotto drasticamente lo spreco dei prodotti sceso del 25% secondo l’ultimo studio di Coldiretti Con l’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari sempre più famiglie italiane stanno adottando strategie per ridurre glialimentari e far fronte all’impennata dei rincari che sta colpendo soprattutto le fasce più vulnerabili della popolazione. Secondo un’indagine condotta dalla Coldiretti in occasione della Giornata internazionale delle Nazioni Unite sulla Consapevolezza deglie le Perdite Alimentari, il 68% delle famiglie italiane sta tornando a utilizzare gliper preparare piatti antispreco.e crollo deglialimentari – Notizie.comL’inflazione alimentare, che si attesta in media quasi al 10% e ...