Lorenzo Tano a “Ballando con le stelle” | “Io scelto perchè figlio di Rocco Siffredi”

Il 27enne sarà uno dei concorrenti di Ballando con le Stelle e non ha alcun problema ad ammettere di essere stato selezionato solo perché è 'il figlio ..."La gente non mi conosce e se mi conoscono è perché sono suo figlio. Rappresento una scommessa".ne è perfettamente consapevole: il motivo per cui è stato selezionato nel cast di Ballando con le stelle è da attribuirsi a una parentela. Il figlio di Rocco Siffredi ha deciso comunque ...

Lorenzo Tano: «Ballando Mi hanno scelto perché sono il figlio di Rocco Siffredi. Il paragone non mi mette... Corriere della Sera

Lorenzo Tano: “Parteciperò a Ballando con le stelle. Se mi conoscono è perché il figlio di Rocco Siffredi" L'HuffPost

Il 27enne gareggerà davanti ai giudici dello show di Milly Carlucci, ma sul futuro in televisione glissa: ««È da vedere, ragiono passo per passo, vediamo come va».Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi, è tra i concorrenti della prossima edizione di ‘Ballando con le Stelle’. Dopo essersi trasferito a Roma dall’Ungheria, è pronto per questa sfida e ne ha parlato ...