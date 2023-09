Lo spread schizza fino a 200 | il Financial Times attacca Il governo di Giorgia Meloni è l' anello debole in Europa

(Di venerdì 29 settembre 2023) Illavora ad una manovra sempre più complicata, l'annuncio fatto dal ministro Giorgetti sulla Nadef complica i piani, servono fondi e bisogna contenere il debito pubblico, due aspetti che si scontrano tra loro. Si va verso una Legge di Bilancio da 30mld ma di questi 14 saranno in deficit. Oltre a tutto questo - si legge su La Stampa - preoccupano due aspetti: loche è tornato a salire e ieri ha raggiunto i 200 punti, il massimo dal marzo scorso e i rendimenti dei Btp al 4.96% sono un ulteriore problema. Il contesto internazionale non aiuta. Il prezzo del petrolio sui mercati oscilla attorno ai 90 dollari il barile, una soglia che spinge gli esperti a chiedersi se la fiammata dell’inflazione sia effettivamente finita. Segui su affaritaliani.it

S'infiamma lo. L'indicatore del rischio specifico dell'Italia rispetto al costo del debito tedescoa 200 punti base , per poi ripiegare a 193, dai 194 della vigilia. Stavolta c'è un ...Lo, a poche ore dalla definizione della nota di aggiornamento del Def,a 193 punti base. Di fronte a questi numeri, frutto tra l'altro dell'atteggiamento rigido delle banche centrali, ...

Borse europee oggi ancora in rosso e lo spread schizza a 188 Economy Magazine

Italia: governo in pressing sul bilancio. Spread schizza ai massimi ... Borse.it

Lo scossone prende forma alle tre e mezza del pomeriggio, sui mercati in piena attività. S’infiamma lo spread. L’indicatore del rischio specifico dell’Italia rispetto al costo del debito tedesco schiz ...Come nei negoziati per la riforma delle regole di ingresso dei migranti in Europa si prospetta un braccio di ferro con Berlino ...