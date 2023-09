Lo Monaco | “Natan? Mi preoccupa questo suo andare facilmente con il culetto per terra”

(Di venerdì 29 settembre 2023) Il dirigente sportivo Pietro Losi è soffermato su diversi argomenti in casa Napoli, tra cui il rendimento del difensore. Il dirigente sportivo Pietro Loè intervenuto ai microfoni di Radio Marte affrontando diversi argomenti in casa Napoli, tra cui il rendimento del difensore brasiliano, ora praticamente un titolare inamovibile dopo gli infortuni dei centrali Amir Rrahmani e Juan Jesus. Ecco le sue parole: “Se mi ha convinto, fino amomento? Mi sta piacendo Cajuste, mentre, invece, mi lascia un pochino così…” ha ammesso Lo. “L’ex Bragantino – ha aggiunto – ha fatto due partite, ma non è stato granché impegnato. Misuo...

Per i partenopei c'è l'esordio forzato del brasiliano, arrivato in estate per sostituire Kim passato al Bayern. Nel Bologna Zirkzee guida l'attacco, attenzione ai nuovi Karlsson e Ndoye ...... il vuoto che ha lasciato Kim Min Jae, una certezza del Bayerndi Tuchel. Dopo l'infortunio ... lasciando in panchina, si tratterebbe di una bocciatura drastica. Comunque sia non è che ...

Lo Monaco: 'Natan mi preoccupa, va subito col sedere per terra. Farà miracolo alla Platini' AreaNapoli.it

Lo Monaco: "Natan L'acquisto più importante del Napoli è stato un ... CalcioNapoli24

Il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco si è soffermato su diversi argomenti in casa Napoli, tra cui il rendimento del difensore Natan.Christoph Freund, direttore sportivo del Bayern Monaco, ha parlato anche di Manuel Neuer nel corso dell'intervista a T-Online: "Il ritorno di Manuel è proprio dietro l’angolo, Dovrebbe essere solo que ...