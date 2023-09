LIVE – Varese-Cholet 58-64 qualificazioni Champions League 2023 2024 basket | RISULTATO in DIRETTA

(Di venerdì 29 settembre 2023) Ilindi, sfida valida come semifinale delledelladi. Prosegue il percorso della formazione lombarda alla ricerca di un posto nella fase a gironi della competizione europea. Dopo aver battuto l’FMP Soccerbet, perè tempo di affrontare i francesi dello, capaci di superare l’Anversa ai quarti. La palla a due è fissata alle ore 15:00 di venerdì 29 settembre sul parquet della Gloria Sports Arena di Belek, in Turchia, con Sportface che vi fornirà unaggiornato in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE ...

Esattamente 48 ore dopo l'inizio del quarto di finale, poi finito con il canestro di Hanlan per la vittoria sul FMP Soccerbet, la Itelyum Pallacanestro Varese torna in campo nel torneo ...Esattamente 48 ore dopo l'inizio del quarto di finale, poi finito con il canestro di Hanlan per la vittoria sul FMP Soccerbet, la Itelyum Pallacanestro Varese torna in campo nel torneo ...