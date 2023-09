LIVE Sinner-Evans 6-4 6-7 6-3 | ATP Pechino 2023 in DIRETTA | dopo quasi tre ore di gioco l’azzurro passa agli ottavi

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.41 La nostrasi chiude qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di giornata. 09.40troverà al secondo turno uno tra Juncheng Shang e Yoshito Nishioka, i quali scenderanno in campo più tardi nella giornata di oggi. 09.38 Un match davvero mozzafiato, ricco di colpi di scena, in cuiè riuscito a prevalere grazie alla potenza maggiore a disposizione rispetto all’avversario. A parte i dueggi a vuoto avuti in momenti differenti tra secondo e terzo set,ha servito molto bene in questa partita, mettendo a segno ben 11 ace e conquistando il 67% di punti con la prima. 6-3 GAME, SET AND MATCH! Con una prima vincente ...