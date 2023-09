LIVE Sinner-Evans 6-4 4-3 | ATP Pechino 2023 in DIRETTA | azzurro sempre avanti di un break nel secondo set

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-3 GAME! Controlla lo scambio, il quale però commette un errore con il dritto incrociato che non oltrepassa il nastro. V-40 Punto rapido con il servizio per il britannico. 40-40 Dritto in corsa vincente per l’, si va ai vantaggi. 40-30è costretto a giocare due smash in più del previsto vista la difesa dell’, il quale però non controlla l’ultimo lob. 30-30 Errore grave del britannico con il dritto lungolinea dopo una risposta dirimasta corta. 30-15 Seconda vincente per. 15-15 Spinge con il rovescionon riesce a tenere in campo la sua difesa. 15-0 Perde il controllo della risposta ...