LIVE – Ryder Cup 2023 | prima giornata | risultati e aggiornamenti venerdì 29 settembre DIRETTA

Leggi su sportface

(Di venerdì 29 settembre 2023) Comincia l’attesissimaCup. A Roma, al Marco Simone Golf & Country Club, si comincia a fare sul serio con la storica sfida tra Europa e Usa. In questo29saranno otto i punti che verranno messi a disposizione: i 4 foursome e poi a seguire i 4 four-ball. Si parte alle 7:35 per oltre dieci ore di spettacolo assicurato. Chi la spunterà? Segui latestuale su Sportface.it per non perderti nulla di questa magnifica sfida.CUP, IL PROGRAMMA: CALENDARIO, ORARI, TV E STREAMING REGOLAMENTO E FORMAT: COME FUNZIONA IL PUNTEGGIO I GIOCATORI IN CAMPO PER EUROPA E STATI UNITI L’ALBO D’ORO DELLE PRECEDENTI EDIZIONI ……………………………. EUROPA – USA 4-0 PROGRAMMA VENERDI 29FOURSOME 7.35 – Rahm/Hatton b. ...