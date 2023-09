LIVE Ryder Cup 2023 in DIRETTA | vantaggio Europa in tutti i match! Rahm e Hovland trascinatori

(Di venerdì 29 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.18 Match 4: approccio splendido di Schauffele (U) alla 5. Quella che sembrava essere un’opportunità per Fleetwood e McIlroy si trasforma in una situazione di pressione. 9.16 Match 3: la pallina di Fowler (U) gira sul bordo della buca ma non entra. L’rimane 1UP. 9.15 Prima buca pareggiata nel match 2 con Åberg che ha solo sfiorato l’imbucata alla 7. 9.13 Aggiorniamo una situazione di punteggio che al momento è da sogno per il Team Europe: Match 1, dopo 8 buche: Jon/ Tyrrell Hatton 2UP su Scottie Scheffler / Sam Burns Match 2, dopo 7 buche : Viktor/ Ludvig Åberg 2UP su Max Homa / Brian HarmanMatch 3, dopo 5 buche: Shane Lowry / Sepp Straka 1UP su Rickie Fowler / Collin MorikawaMatch 4, dopo 4 buche: Rory McIlroy / Tommy Fleetwood 1UP su ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.32 Ecco che i giocatori si avvicinano alla partenza! Atmosfera pazzesca al Marco Simone! Decine e decine ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.43 La palla di Burns si ferma invece appena prima di entrare in green. Situazione favorevole per ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.05 Si va alla buca 3 nel match 1. Rahm fortunato nel rimbalzo e la palla finisce in fairway. 8.03 Si ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.23 inizia ANCHE IL QUARTO ED ULTIMO MATCH DELLA SESSIONE! Cantlay (U) va lungo ma finisce in rough a ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.41 Aggiorniamo la situazione di punteggio: match 1, dopo 5 buche: Jon Rahm / Tyrrell Hatton 2UP su ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.00 match 4: Cantlay (U) e Mcllroy (E) vanno vicini ad imbucare, ma la palla non cade. Dopo 3 buche il ...

Le note di 'Nessun dorma', l'alba su Roma e migliaia di appassionati di golf in fila dalle 5.30 per assistere alla 44/a edizione della Ryder Cup, evento clou del golf mondiale che per la prima volta ...Sarà ancora una volta Europa contro Stati Uniti, ma con un sapore speciale. La prima Ryder Cup italiana della storia arriva a Roma, anzi a Guidonia Montecelio, sede del Marco Simone Golf & Country Clu ...