LIVE Ryder Cup 2023 in DIRETTA | SI PARTE! Inizia la Ryder Cup 2023!

(Di venerdì 29 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.43 La palla di Burns si ferma invece appena prima di entrare in green. Situazione favorevole per l’Europa per provare ad andare 1UP, ovvero una buca in vantaggio. 7.42 Gran secondo colpo di Hatton e l’Europa è in green! 7.40 I giocatori si incamminano per andare a giocare i secondi colpi, che saranno affidati a Burns per gli USA e a Hatton per l’Europa, questo prevede il format dei foursomes. 7.38 Il primo tee shot, colpito da Scheffler per gli USA, finisce in rough. Ottimo invece quello di Rahm per l’Europa. Parte bene per i blu questa sfida, che sarà però lunghissima. 7.36 Signore signori, siLACUP! LA PRIMA EDIZIONE DELLACUP IN ITALIA! Buon divertimento a ...