LIVE Ryder Cup 2023 in DIRETTA | secondo punto europeo conquistato da Hovland Aberg

(Di venerdì 29 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.01 Aggiorniamo la situazione di punteggio: Match 1: Jon Rahm / Tyrrell Hatton 4&3 su Scottie Scheffler / Sam Burns Match 2: Viktor/ Ludvig Åberg 4&3 su Max Homa / Brian HarmanMatch 3, dopo 13 buche: Shane Lowry / Sepp Straka 2UP su Rickie Fowler / Collin MorikawaMatch 4, dopo 12 buche: Rory McIlroy / Tommy Fleetwood 2UP su Xander Schauffele / Patrick Cantlay 10.58 Match 2:/ÅBERG VINCONO ILPER L’EUROPA! I due giovani scandinavi hanno la meglio sulla coppia statunitense Homa/Harman, ottenendo la seconda vittoria per il Team del Vecchio Continente.Å 10.58 Match 4: Tommy Fleetwood fallisce l’occasione per andare sul 3UP. 10.57 Match 4: Schauffele sfortunato, il suo putt per l’eagle si ferma a un centimetro ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.00 match 4: Cantlay (U) e Mcllroy (E) vanno vicini ad imbucare, ma la palla non cade. Dopo 3 buche il ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.18 Match 4: approccio splendido di Schauffele (U) alla 5. Quella che sembrava essere un’opportunità per ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.40 Match 4: Cantlay (U) però risponde al nordirlandese. Il LIVE llo di gioco in questo incontro è stato ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.14 Match 3: Fowler / Morikawa vincono la buca 10 dopo il tee shot di Lowry finito in acqua. Gli USA ...

LaCup è in diretta su Sky Sport e in streaming su ...... che seguirà giorno dopo giorno tutta laCup fin dalle prime ore del mattino con collegamenti e telecronache, studi, approfondimenti e molto altro ancora. Prevista anche la diretta in ...

Ryder Cup, 1^ giornata LIVE: Europa-Usa 2-0 Sky Sport

LIVE Ryder Cup 2023 in DIRETTA: inizia la sfida tra Europa e Stati Uniti a Guidonia OA Sport

Mourinho non cerca alibi: “La mia partenza peggiore”. Osimhen ha apprezzato la nota della società sul caso social. Prime libere in Giappone. Al via la Ryder Cup ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.27 Questo il colpo pazzesco con cui Hovland ha segnato il primo vantaggio dell'Europa in questa Ryder Cup: A Viktor Hovland chip-in puts Team Europe 1 UP. # ...