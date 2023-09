LIVE Ryder Cup 2023 in DIRETTA | Rahm Hatton vicini al primo punto per il team Europa

(Di venerdì 29 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.48 Match 3: Lowry sfiora un birdie clamoroso alla 13. 10.47 Match 2: ABERG BIRDIE ALLA 14! I due nordici salgono sul 4UP su Homa/Harman! 10.46 Match 1:trova il green della 15 dal bunker con il secondo colpo! E’ quasi fatta per ileuropeo in questaCup. 10.45 Match 4: BIRDIE MCILROY ALLA 11! McIlory/Fleetwood salgono sul 2UP! 10.44 Match 4: Schauffele piazza il putt per il par alla 11, ora McIlory va alla caccia del birdie per andare sul 2UP. 10.43 Match 4: Cantlay non riesce a conquistare il birdie alle buca 11. 10.41 Match 3: Non ce la fa Fowler, si rimane sul 3UP per Lowry/Straka. 10.40 Match 3: BIRDIE DI STRAKA ALLA 12! Ora Fowler per il putt del 2DN. 10.40 Match 1:trova il bunker dopo il ...

LaCup è in diretta su Sky Sport e in streaming su ...... che seguirà giorno dopo giorno tutta laCup fin dalle prime ore del mattino con collegamenti e telecronache, studi, approfondimenti e molto altro ancora. Prevista anche la diretta in ...

Ryder Cup LIVE: Europa in vantaggio nei foursomes Sky Sport

LIVE Ryder Cup 2023 in DIRETTA: inizia la sfida tra Europa e Stati Uniti a Guidonia OA Sport

“You stink, Scottie,” one fan shouted as he was about to tee off. Another told Sam Burns to lay up when he was playing from the rough. That's nothing unusual from home fans at a Ryder Cup, the most ...The Ryder Cup is back as Europe looks to use its home advantage to reclaim golf's most prestigious trophy. The bi-annual competition sees the best golf players from Europe compete in a team event ...