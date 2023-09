LIVE Ryder Cup 2023 in DIRETTA | iniziano gli incontri della sessione pomeridina con i fourball

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.25 Tutto pronto per l’inizio del primo dei quattrodel. 12.23 Stanno per entrare sul prato di gioco le prime due coppie in gara, Hovland/Hatton e Thomas/Spieth. 12.21 Rispetto al foursome, il, come spiega anche il nome, si gioca con quattro palline: infatti ogni golfista dovrà giocare con la propria palla e, alla fine, si terrà conto del punteggio più basso. Vincerà la buca la squadra che avrà il giocatore che colpirà meno volte la pallina. 12.18 Interessante la scelta di Donald di schierare Rose, giocatore estremamente esperto ma meno brillante rispetto al passato, con il più giovane MacIntyre, il quale non sta vivendo un momento brillante di forma, opposti alla forte coppia Homa/Clark, sulla carta favorita alla vigilia. 12.15 ...