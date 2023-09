LIVE Ryder Cup 2023 in DIRETTA | inizia la sfida a Guidonia | sul percorso i primi foursomes

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.05 Si va alla buca 3 nel match 1. Rahm fortunato nel rimbalzo e la palla finisce in fairway. 8.03 Si rimane in parità invece nel match 1. Questa la situazione attuale: Match 1: Jon Rahm / Tyrrell Hatton A/S Scottie Scheffler / Sam BurnsMatch 2: Viktor Hovland / Ludvig Åberg 1UP su Max Homa / Brian Harman 8.01 Niente da fare per Homa, il match 2 vede l’Europa andare 1UP! 8.00 CHE COLPO DI HOVLAND! Il norvegese imbuca da lontanissimo e mette pressione a Max Homa che dovrà rispondergli. 8.00 Tra poco avrà inizio anche la terza, quella che vedrà Shane Lowry / Sepp Straka per l’Europare Rickie Fowler / Collin Morikawa per gli Stati Uniti. 7.58 Match 2: Harman (U) dà il via alla sua esperienza incon un secondo colpo in green. Anche Åberg (E) ...