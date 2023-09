LIVE Ryder Cup 2023 in DIRETTA | Europa avanti in tre match su quattro | partenza a razzo di Rahm

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 settembre 2023) 9.004: Cantlay (U) e Mcllroy (E) vanno vicini ad imbucare, ma la palla non cade. Dopo 3 buche il punteggio è ancora in parità. 8.583: Straka (E) fa un disastro sul tee shot della 5 e finisce in acqua. Primo colpo in acqua di questaCup. 8.57 Sam Burns non può niente dopo quel tee shot clamoroso di. Nel1 l'va 2UP dopo 7 buche! 8.56 Aggiorniamo la situazione di punteggio:1, dopo 6 buche: Jon/ Tyrrell Hatton 1UP su Scottie Scheffler / Sam Burns2, dopo 5 buche : Viktor Hovland / Ludvig Åberg 1UP su Max Homa / Brian Harman3, dopo 4 buche: Shane Lowry / Sepp Straka 2UP su Rickie Fowler ...