LIVE Ryder Cup 2023 in DIRETTA | Europa avanti 6 | 5-1 | 5 | giornata di gloria per il team di Luke Donald

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:34 Match 3. NON SBAGLIA ROSE! Boato del pubblico. L’vince anche nei fourballs pomeridiani, issandosi al comando con lo score di 6,5-1,5. 18:32 Match 3. Non va il putt di Max Homa. Ci può provare dunqueEurope con Rose. 18:31 Match 3. Putt da 8 metri di Macintyre che non trova l’imbucata. Ultima chance per l’con Justin Rose. 18:30 Match 3. Non può sbagliare dunque Max Homa, L’americano giocherà il putt per il birdie, con entrambi gli europei pronti a fare lo stesso. 18:28 Match 3. Pasticcia leggermente Clark, che trova il green con il quarto colpo nel par 5 della 18. 18:23 Match 3. Fasi finali di un’intensa e lunghissimadiCup. USA che a breve giocheranno i putt per trovare il primo punto ...