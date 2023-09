LIVE Ryder Cup 2023 in DIRETTA | Europa avanti 4-0 | Fitzpatrick scatenato nel fourball

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.37: Match 3: Birdie di Homa che mette pressione su Rose che però non sbaglia il putt e mantiene la parità 14.36: Match 2: Ramm e Hojgard si riportanoalla buca grazie al birdie del norvegese, 1UP14.34: Match 4:MVP fino a questo momento. Eagle e 4UP per l’Europea, tutto firmato dacon McIlroy che sta a guardare ed esulta 14.30: Match 1: Niente da fare per Spieth che fallisce il putt alla 8 e la situazione resta di parità 14.28: Match 1: Par per l’, Spieth ha la possibilità con il birdie di riportareil team USA 14.20: Match 1, 2, 3 in parità, 3UPnel Match 4 14.19: Match 2: doppio birdie e la situazione resta in parità, bravo Hojgard ...