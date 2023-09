LIVE Ryder Cup 2023 in DIRETTA | Europa a valanga nelle fasi iniziali | Rahm sugli scudi

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.14 Match 3: Fowler / Morikawa vincono la buca 10 dopo il tee shot di Lowry finito in acqua. Gli USA tornano 3 DOWN. 10.12 Max Homa imbuca da lontano e gli USA si salvano alla buca 11 del match 2! Hovland / Åberg rimangono 3 UP. 10.11 Match 1:e Hatton (E) continuano a tenere unllo di gioco inavvicinabile. Opportunità per l’eagle alla 12, gli statunitensi devono salvarsi. 10.09 Match 2: Åberg (E) mette la palla vicina alla bandiera dopo lo splendido tee shot di Hovland! Situazione favorevole per l’. 10.07 Match 4: Fleetwood (E) non riesce a rimediare all’errore di McIlroy dal tee e finisce in bunker. Nessun problema invece per Schauffele (U) che gioca in sicurezza e porta la palla vicina al green della 9. 10.04 ANCORA JON ...