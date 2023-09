LIVE Ryder Cup 2023 in DIRETTA | Europa 4-0 USA | iniziati tutti gli incontri dei fourball

(Di venerdì 29 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.13 Match 4: ben più preciso il tee shot di Schauffele, mentre Fitzpatrick inizia le sue fatiche piazzando la palla nel rough. 13.11 Match 4: colpo d’apertura da dimenticare per Morikawa, la palla finisce in mezzo al pubblico. 13.10 Tutto pronto per l’inizio del quarto e ultimo incontro, McIlroy/Fitzpatrick sfideranno gli americani Morikawa/Schauffele. 13.09 Match 3: Rose va vicinissimo a un birdie con un putt spaziale dalla lunga distanza. 13.08 Match 1: perfetto colpo d’apertura di Justin Thomas alla tre. 13.06 Match 1: disastroso il tee shot di Hatton alla tre, con la palla che finisce quasi oltre il limite del campo. 13.05 Match 3: fantastico secondo colpo di MacIntyre, il quale posiziona la pallina a pochi passi dalla buca 1. 13.03 Match 2: sbaglia il tee shot Hovland alla tre, la palla finisce nel ...

11.34 match 4: Cantlay sfiora il birdie alla 15, attendiamo la risposta di Fleetwood che cercherà il ...

11.47 Match 4: putt ben tirato da Fleetwood, ma la palla non si imbuca. Ora Schauffele cerca il birdie per ...

12.23 Stanno per entrare sul prato di gioco le prime due coppie in gara, Hovland/Hatton e ...

12.25 Tutto pronto per l'inizio del primo dei quattro incontri del fourball . 12.23 Stanno per entrare sul ...

12.53 Sono pronti anche per l'inizio della loro sfida MacIntyre/Rose e Homa/Clark, la terza delle quattro ...

In questi giorni i riflettori di Sky Sport Golf sono puntati sull'attesa Ryder Cup 2023 . La tradizionale sfida tra Europa e Stati Uniti, che ogni due ...

Il Team Europa chiude in netto vantaggio la prima mattinata di golf alla Ryder Cup in corso al Marco Simone di Guidonia. Gli uomini di Luke Donald si sono imposti 4-0. La coppia McIlroy-Fleetwood ha v ...Strepitosa partenza del team Europa nella Ryder Cup: tutti vinti i primi 4 match, giocati con la formula foursome (la coppia si alterna nei colpi), la più delicata. Un trionfo per Luke ...