LIVE Ryder Cup 2023 in DIRETTA | alle 12 25 l’inizio dei fourballs

(Di venerdì 29 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.23 Stanno per entrare sul prato di gioco le prime due coppie in gara, Hovland/Hatton e Thomas/Spieth. 12.21 Rispetto al foursome, il fourball, come spiega anche il nome, si gioca con quattro palline: infatti ogni golfista dovrà giocare con la propria palla e, alla fine, si terrà conto del punteggio più basso. Vincerà la buca la squadra che avrà il giocatore che colpirà meno volte la pallina. 12.18 Interessante la scelta di Donald di schierare Rose, giocatore estremamente esperto ma meno brillante rispetto al passato, con il più giovane MacIntyre, il quale non sta vivendo un momento brillante di forma, opposti alla forte coppia Homa/Clark, sulla carta favorita alla vigilia. 12.15 Sarà sin da subito fondamentale il primo di questi incontri, quello tra Hovland/Hatton e Thomas/Spieth: i due americani, infatti, ...

Match 3: Fowler / Morikawa vincono la buca 10 dopo il tee shot di Lowry finito in acqua. Gli USA ...

Match 4: putt ben tirato da Fleetwood, ma la palla non si imbuca. Ora Schauffele cerca il birdie per ...

Il Team Europa cala il poker nella prima mattinata di golf alla Ryder Cup in corso al Marco Simone di Guidonia. A dare il punto del 4-0 al Vecchio Continente è la coppia Mcilroy-Fleetwood che messo la ... 8.27 Questo il colpo pazzesco con cui Hovland ha segnato il primo vantaggio dell'Europa in questa Ryder Cup: A Viktor Hovland chip-in puts Team Europe 1 UP.