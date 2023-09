LIVE Musetti-Khachanov 6-3 1-6 | ATP Pechino 2023 in DIRETTA | il russo porta il match al terzo set

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Questo doppio fallo per il numero 2 d’Italia. 40-15 Ottima prima al centro dell’azzurro. 30-15 Il nastro trascina fuori il rovescio in back di. 30-0 Completamente fuori giricon il dritto inside in. 15-0 Molto ben eseguito il rovescio lungolinea dal toscano. 13:00 Difatti il medico del torneo cinese utilizza del collirio. Si può riprendere. 12:59 MEDICAL TIMEOUT. Lorenzo lamenta qualche problema di vista.SET 6-1 SECONDO SET. Prima vincente del moscovita, che di prepotenzailalset. 40-0 Servizio e dritto a segno per il. Fioccano i set point. 30-0 Non passa il dritto di ...