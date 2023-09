LIVE Musetti-Khachanov 3-0 | ATP Pechino 2023 in DIRETTA | ottimo avvio del toscano

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Strappa il movimento del dritto. 3-0 Game. Servizio e palla corta deliziosa del, che conferma il break. 40-30 Colpisce male il rovescio in uscita dal servizio l’azzurro. 40-15 Non passa il rovescio dal centro di. Arrivano due chance del 3-0. 30-15 Servizio e dritto a segno per. 15-15 Si difende stavolta, trovando il passante vincente di dritto. 15-0 Gran prima al corpo del tennista di Carrara. 2-0 BREAK! BOOM! Dritto inside in stellare del, che piazza il break. 40-AD Palla break. CHE PUNTOOOO! Stop volley non risolutiva del russo, che subisce il passante incrociato vincente di ...