LIVE MotoGP | GP Giappone 2023 in DIRETTA | Oliveira al comando su Quartararo e Martin | 8° Bezzecchi | 10° Bagnaia

(Di venerdì 29 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.41inizia il suo terzo run ma procede su tempi alti con hard e media. Marquez lo supera e si porta al 10° posto a 668 millesimi da Oira. 08.40 La situazione vede Oira alin 1:44.498 con 22 millesimi su, quindi 226 su. Binder quarto a 381, Di Giannantonio 5° a 449.8° a 603,10° a 694. 08.38 Cade Jack Miller in curva 11. Tutto ok per il pilota, ma moto insabbiata. 08.37 Morbidelli fa segnare due ottimi crono nel T1 e T2 con 86 millesimi di distacco da Oira. Diventano 141 millesimi al T3, quindi chiude andando ai box. 08.36attende ai box, il campione del mondo non sembra ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -29 minuti: prosegue il lavoro ai box per praticamente tutti i piloti -30 minuti: l’unico ad aver un asset ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA FP1 04:38 Grazie per averci seguito, Amici di OA Sport. L’appuntamento adesso è per ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.35 Come avviene dal ritorno in pista dopo le vacanze estive, questa sarà la sessione che deciderà la ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.07 Vinales migliora in ogni settore e scende a 1:45.219, risponde subito Binder che segna 1:45.060 e si ...

Così le FP1 Torna laBuongiorno cari lettori di FormulaPassion.it appassionati die bentrovati con l'appuntamento dedicato alla cronaca in diretta della sessione di prove del Gran ...In corso su Sky Sporte in streaming su ...

MotoGP, diretta e analisi Prove GP Giappone 2023 FormulaPassion.it

MotoGP, LIVE Fp2 Giappone: cronaca diretta minuto per minuto da Motegi GPOne.com

Lo spagnolo Jorge Martin è stato il più veloce nelle prime prove libere MotoGp del Gp del Giappone 2023. Lo spagnolo della Pramac Racong ha girato in 1’45”192 sul tracciato di Motegi. Dopo aver realiz ...Mancano sei gare al termine della stagione 2023 della MotoGP, ma può succedere ancora di tutto. Il clamoroso zero di Pecco Bagnaia in India ha completamente riaperto i giochi e, per la prima volta dop ...