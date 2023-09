LIVE MotoGP | GP Giappone 2023 in DIRETTA | Martin al comando nella FP1 | Bezzecchi 3° davanti a Bagnaia

Leggi su oasport

BANDIERA A SCACCHI -1 minuto:segna 1:45.510 portandosi a tre decimi da, leaderad Augusto Fernandez -1 minuto: Sale di colpi Augusto Fernandez che adesso è secondo con 1:45.330 precedendo Pecco.adesso ha montato di nuovo la media. -2 minuti: Binder e Miller sono in pista con il telaio in carbonio -3 minuti: sale Augusto Fernandez che scanzae si porta al terzo posto con 1:45.757 -4 minuti: Augusto Fernandez segue, anche lui mette l'hard sul. -5 minuti: caschi rossi latitanti quando mancano cinque minuti alla fine della FP1 -6 minuti: Questa la situazione a sei minuti dalla fine 1)2) ...