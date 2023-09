LIVE MotoGP | GP Giappone 2023 in DIRETTA | comincia al FP1

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASEMAFORO VERDE! PARTE LA FP1 DEL GP DEL3:41 Pochi minuti e i piloti entreranno in pista 3:36 Sarà una prima sessione molto importante per tutti i piloti. Questo GP potrebbe risultare infatti uno spartiacque per tutto il Mondiale 3:25 Buonanotte amici di OA Sport! Mancano venti minuti all’inizio della FP1 Presentazione weekend – Come vedere le prove libere in tv e streaming Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alladelle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del, valevole come quattordicesimo appuntamento stagionale del Mondiale. Tutti in pista al Twin Ring di Motegi per il secondo atto di una lunga tournée asiatica che si preannuncia ...