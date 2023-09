LIVE MotoGP | GP Giappone 2023 in DIRETTA | buon inizio per Bagnaia e Martin

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-29 minuti: prosegue il lavoro ai box per praticamente tutti i piloti -30 minuti: l’unico ad aver un asset di gomme diverso rispetto agli altri è Alex Rins che ha scelto la soft sul davanti. -31 minuti: pochi i piloti sul tracciato, tra questi Fabio Digiannantonio -32 minuti: ferve il lavoro ai box -33 minuti: rallentano anche i due pretendenti al titolo, rientrano quasi tutti i piloti adesso. Non male il tempo del ducatista che precede di nove centesimi il rivale -34 minuti:continuano a spingere, più in stallo il resto dei piloti. -35 minuti: arriva ancheche si piazza secondo alle spalle di Pecco: +0.095 il gap dello Spagnolo che ha fatto casco rosso nei tre settori perdendo terreo solo nel quarto -36 minuti: eccolo Pecco! Il pilota ...