LIVE MotoGP | GP Giappone 2023 in DIRETTA | alle 8 00 la FP2 | si va a decidere la top10 in vista delle qualifiche

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.35 Come avviene dal ritorno in pista dopo le vacanze estive, questa sarà la sessione che deciderà laindi domani 07.30 Buongiorno e bentornati a Motegi! Tra 30 minuti esatti prenderà il via la FP2 del GP delRISULTATI E CLASSIFICA FP1 04:38 Grazie per averci seguito, Amici di OA Sport. L’appuntamento adesso è per le ore 8:00, orario in cui partirà una sessione di prove tutta da vivere. Restate con noi per non perdervi neanche un aggiornamento del GP del! BUONA GIORNATA 04.37 La classificaFP1: 1 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’45.192 13 16 311.2 2 37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1’45.330 18 19 ...